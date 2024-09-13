أكثر من 612 ألف كوري زوار اليابان خلال أغسطس الماضي

Photo : YONHAP News

اتضح أن حوالي 20% من الأجانب الذين زاروا اليابان خلال شهر أغسطس الماضي كانوا كوريين، ليحتلوا المركز الثاني من حيث العدد بعد الصينيين.وأوضح تقرير صادر عن هيئة السياحة اليابانية أمس أن عدد الأجانب الذين زاروا اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بلغ مليونين و933 ألفا بزيادة نسبتها 36% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وحسب الدول، زاد عدد الزوار الكوريين بنسبة 7.6% بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 612 ألفا و100 لتحتل كوريا المركز الثاني في هذا المجال بعد الصين التي سجلت 745 ألفا و800.وأوضح التقرير أن تخفيف قيود السفر الصينية وزيادة عدد الرحلات الجوية كانت من بين العوامل التي لعبت دورا رئيسيا في زيادة عدد السياح الصينيين الشهر الماضي بنسبة 105%.وأضاف التقرير أن عدد الزوار الكوريين لليابان خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغ 5 ملايين و811 ألفا و900، لتحتل كوريا المركز الأول من حيث عدد الزوار الأجانب، وتلتها الصين بـ4 ملايين و595 ألفا و200، ثم تايوان بـ4 ملايين و115 ألفا و200، وهونغ كونغ بمليون و801 ألف و800.