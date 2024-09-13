الحكومة الكورية تسعى لإعادة هيكلة نظام البحث والتطوير الدفاعي

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صرحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنها تسعى لإعادة هيكلة نظام البحث والتطوير الدفاعي تحت قيادتها.جاء ذلك ردا على سؤال حول خطة نقل معهد التطوير الدفاعي، التابع حاليا لإدارة برنامج المشتريات الدفاعية، إلى الوزارة، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "لي كيونغ هو" نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية اليوم، حيث أوضح أن إجراءات مراجعة السياسات ذات الصلة جارية حاليا ومن المتوقع أن تجري الوزارة أيضا مشاورات مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بعد ذلك.وأضاف أن وزارة الدفاع ستواصل إجراء مناقشات مع الجهات المعنية حول مسألة إنشاء منصب جديد لتولي مسؤولية تلك الخطط.يذكر أن وزارة الدفاع الكورية تعمل حاليا على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة نظام البحث والتطوير الدفاعي، تتمحور حول نقل معهد التطوير الدفاعي المسؤول عن البحث والتطوير الدفاعي إلى الوزارة، وأيضا نقل مكتب التقنيات الدفاعية و8 أقسام أخرى ذات صلة، لتصبح تحت سيطرة الوزارة مباشرة.