الرئيس يون يلتقي برئيس الحزب الحاكم يوم الثلاثاء القادم

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من المتوقع أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" برئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم "هان دونغ هون" في مأدبة عشاء يوم الثلاثاء القادم.وصرحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "جونغ هيه جون" اليوم بأن الرئيس يون يخطط لدعوة قادة الحزب الحاكم بمن في ذلك رئيس الحزب هان إلى المكتب الرئاسي في مأدبة عشاء،وتوقعت أن يتيح اللقاء فرصة للمكتب الرئاسي وقيادات الحزب الحاكم لمناقشة التطورات في الرأي العام والمهام الإصلاحية، بما في ذلك الإصلاح الطبي والقضايا الراهنة ذات العلاقة بمعيشة الشعب.ومن المتوقع أن يحضر اللقاء أيضا زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "تشو كيونغ هو" وكبير مساعدي الرئيس "جونغ جين صوك" والمساعد الرئاسي لشؤون السياسات "سونغ تيه يون" والمستشار الأمني "شين وان شيك" وغيرهم من كبار مساعدي الرئيس.وأضافت المتحدثة أن المكتب الرئاسي يخطط لتعزيز الاتصالات مع الحزب الحاكم عبر قنوات متنوعة، بما في ذلك الاجتماع القادم، ومواصلة التعاون المشترك من أجل حل القضايا المعيشية الراهنة.