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السياسية

رئيس أركان الجيش الكوري يزور بولندا ورومانيا لمناقشة التعاون الدفاعي

Write: 2024-09-19 15:08:10Update: 2024-09-19 15:36:34

رئيس أركان الجيش الكوري يزور بولندا ورومانيا لمناقشة التعاون الدفاعي

Photo : YONHAP News

قام  رئيس  أركان  الجيش  الكوري  الجنوبي "باك  آن  سو" بزيارة  إلى  كل  من  بولندا ورمانيا  خلال  الفترة من  الـ10  وحتى  الـ18  من  شهر  سبتمبر الجاري  لمناقشة  سبل  التعاون  في  مجال  الصناعات الدفاعية. 
وصرح  الجيش  الكوري  بأن  رئيس  الأركان باك  التقى  بنظيره البولندي  في  وارسو  حيث  اتفقا  على  تعزيز  التعاون  بين  البلدين  في  التبادلات  البشرية وإجراء  مناورات  بالتناوب ووضع  نظام  متابعة للدعم  اللوجستي  للأسلحة كورية  الصنع،  حيث  تستخدم  بولندا بعض  الأسلحة  الكورية مثل  الدبابات  "كي 2"  والمدفعية  ذاتية  الدفع  "كي 9"،  والصواريخ  متعددة الإطلاق  "تشون  مو". وقد  شارك  رئيس  الأركان  باك  في  اجتماع للجيشين  الكوري  والبولندي من  أجل  التعريف بالأسلحة  الكورية  المتقدمة.
وبعد  ذلك  توجه  إلى  رومانيا  لمناقشة سبل  تعزيز  التعاون في  الصناعات  الدفاعية، حيث  كانت  رومانيا قد  اشترت  بعض  الصواريخ  الكورية القابلة  للحمل  من  طراز  "شين كونغ"  في  العام  الماضي  ثم  قررت  شراء  كمية  من  المدفعية  ذاتية  الدفع،  ومدرعات نقل  الذخيرة  هذا  العام.
وحضر  باك  خلال  الزيارة اجتماعا  للجيشين  الكوري والروماني،  وأكد  على  تعاون  كوريا  بنشاط  مع  مشروع  التحديث العسكري  الذي  ينفذه  الجيش  الروماني.
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