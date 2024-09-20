عقوبات أمريكية جديدة تستهدف التعاون المالي السري بين كوريا الشمالية وروسيا

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات وفرد واحد بسبب مزاعم بأنهم ساعدوا في التعاون المالي السري بين روسيا وكوريا الشمالية.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أمس الخميس إن المستهدفين بالعقوبات الأخيرة، ومقرهم روسيا، دعموا الجهود الجارية لإنشاء آليات دفع غير مشروعة بين كوريا الشمالية وروسيا.وتشمل العقوبات 4 بنوك في روسيا ونائب رئيس أحد البنوك.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأخيرة تسعى إلى مواجهة التعاملات المالية التي يديرها كيانان تابعان للدولة في كوريا الشمالية، وهما بنك التجارة الخارجية ومؤسسة "كوانغ سون" المصرفية.وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الهدف من هذا الإجراء هو قطع الشبكات التي تسهل تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، والحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا.وأضافت الوزارة أن التعاون المالي المتنامي بين موسكو وبيونغ يانغ يهدد مباشرة الأمن الدولي والنظام المالي العالمي.