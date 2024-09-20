سيول تؤكد عدم وقوع ضحايا كوريين جنوبيين في انفجارات لبنان

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنه لم يقع أي ضحايا من مواطنيها في الانفجارات التي وقعت مؤخرا في لبنان بسبب أجهزة اتصالات كانت بحوزة جماعة حزب الله المسلحة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "لي جيه وانغ" للصحفيين أمس الخميس، عندما طُلب منه التعليق على الانفجارات والوضع في الشرق الأوسط، إنه لم يتم تأكيد وقوع ضحايا كوريين جنوبيين، وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب الوضع في الشرق الأوسط بقلق بالغ، وتحث باستمرار الأطراف ذات الصلة على السعي إلى حل سلمي عبر الحوار.وقد انفجرت أجهزة راديو محمولة يستخدمها أعضاء حزب الله يوم الأربعاء في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم واحد فقط من انفجار أجهزة الاستدعاء التي يستخدمها أعضاء الحزب.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم أو أصيبوا في تلك التفجيرات.ووجه حزب الله أصابع الاتهام إلى إسرائيل، في حين رفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على الأمر.