وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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سيزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" مدينة نيويورك الأمريكية في الفترة من الاثنين القادم وحتى السبت لحضور الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إنه من المقرر أن يلقي "جو" كلمة في المناقشات العامة، كما سيحضر المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اجتماعات لجنة بناء السلام على مستوى الوزراء.ومن المقرر أن يستعرض "جو" في اجتماعات الأمم المتحدة دور كوريا الجنوبية في إحلال السلام والتنمية المستدامة باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي.كما سيجتمع "جو" مع نظرائه من المكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا، فيما يسمى باجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "ميكتا"، وسيحضر فعاليات لنشر الوعي العالمي بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.كما يخطط لإجراء محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف في حوالي 20 مناسبة مع وزراء خارجية دول أخرى وقادة المنظمات الدولية.