رئيس البرلمان الصيني يؤكد أن سيول وبكين شركاء تعاون لا ينفصلان

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اجتمع "تشاو لي جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع نواب كوريين جنوبيين من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في بكين أمس الخميس، حيث شدد على أهمية العلاقات الثنائية.وأكد "تشاو"، وهو ثالث أكبر مسؤول في الصين، على أن البلدين جاران قريبان و"شريكان للتعاون لا ينفصلان"، وأن السعي إلى ترسيخ علاقات ثنائية صحية ومستقرة يخدم مصالحهما المشتركة. وقال إن العلاقات الثنائية الجيدة ستفضي إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي.وباعتباره أحد الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يعد "تشاو" أحد المقربين الرئيسيين من الرئيس الصيني "شي جين بينغ".ويقوم أعضاء اتحاد البرلمانيين الكوريين والصينيين، الذي أعيد تنظيمه حديثا، بزيارة إلى بكين تستغرق 3 أيام بدءا من أول من أمس الأربعاء.