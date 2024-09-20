كبير المساعدين الرئاسيين السابق يدعو إلى التعايش بين الكوريتين وليس التوحيد

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اقترح كبير المساعدين الرئاسيين السابق "إيم جونغ صوك" أن تسعى الكوريتان للتعايش كدولتين منفصلتين، بدلا من السعي إلى إعادة التوحيد.وأدلى "إيم"، وهو كبير المساعدين الرئاسيين الأول للرئيس السابق "مون جيه إين"، بهذه التصريحات أمس الخميس في "كوانغ جو"، ضمن خطاب رئيسي في فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السادسة على إعلان بيونغ يانغ، الذي أصدره "مون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد محادثاتهما في عام 2018.واقترح "إيم" أن "تعترف كوريا الجنوبية بالواقع" وتقبل بأن الكوريتين دولتان منفصلتان.واقترح أيضا إزالة أو مراجعة المادة 3 من دستور كوريا الجنوبية، التي تُعرّف أراضي "جمهورية كوريا" بأنها شبه الجزيرة الكورية بأكملها والجزر المجاورة لها.وانتقد "إيم" رؤية التوحيد التي يتبناها الرئيس "يون صوك يول"، والتي تدعو إلى الوحدة السلمية مع الشمال على أساس الديمقراطية الليبرالية. ودعا "يون" إلى اتخاذ تدابير للسلامة لضمان الحد الأدنى من التواصل بين الكوريتين.