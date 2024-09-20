الرئيس السابق مون يدعو إلى مراجعة كاملة للخطاب حول السلام والتوحيد

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دعا الرئيس السابق "مون جيه إين" إلى "مراجعة كاملة" لخطاب كوريا الجنوبية حول إعادة التوحيد بين الكوريتين والسلام في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن وصفت كوريا الشمالية الكوريتين رسميا بأنهما "دولتان متعاديتان في حالة حرب".وأدلى "مون" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال خطاب ألقاه في "كوانغ جو" في فعالية أقيمت لإحياء الذكرى السادسة على إعلان بيونغ يانغ، الذي أصدره "مون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد محادثاتهما في عام 2018.وقال الرئيس السابق إن الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية تبدو غير راغبة في إجراء المراجعة الضرورية أو غير قادرة على القيام بذلك.وشدد على ضرورة أن تجتهد كوريا الجنوبية في الحوار مع كوريا الشمالية لضمان عدم تجاهل سيول أو عزلها في حالة استئناف واشنطن وبيونغ يانغ الحوار في ظل حكومة أمريكية جديدة.وحذر "مون" أيضا من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه لحظة خطيرة، مشيرا إلى التعليق الكامل للاتفاق العسكري بين الكوريتين وبالونات القمامة التي ظلت كوريا الشمالية ترسلها نحو الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة.