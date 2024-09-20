منظمة الطاقة النووية الدولية تصدر بيانا بشأن توسيع محطات الطاقة النووية

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شارك مدير مكتب سياسات الطاقة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "لي هو هيون" في الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة الطاقة النووية الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي عقد أمس الخميس في باريس.وخلال الاجتماع، قدم "لي" شرحا للدول المشاركة حول سياسات الطاقة النووية التي تنتهجها كوريا الجنوبية، وتباحث معها بشأن القضايا المتعلقة بتوسيع محطات الطاقة النووية على مستوى العالم، وسبل زيادة التعاون لتوفير المفاعلات المعيارية صغيرة الحجم.وفي كلمة ألقاها "لي" أمام الاجتماع، قال إن كوريا الجنوبية تشارك في الجهود الدولية الهادفة لتوسيع محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستتقاسم قدراتها وخبراتها في تصميم وبناء وإدارة محطات الطاقة النووية من خلال المشاركة في مشروعات الطاقة النووية في العالم.وفي ختام الاجتماع، أصدرت الدول المشاركة العشرون بيانا بشأن توسيع محطات الطاقة النووية على مستوى العالم.ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية الاجتماع القادم الذي سيعقد في شهر سبتمبر من العام القادم.