سيول تدعو بيونغ يانغ إلى إطلاق سراح 6 مواطنين كوريين جنوبيين فورا

Photo : YONHAP News

دعت الحكومة الكورية الجنوبية السلطات في كوريا الشمالية إلى إطلاق سراح المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تحتجزهم بيونغ يانغ بشكل فوري وبدون شروط مسبقة، مشيرة إلى أنه قد مرت 4 آلاف يوم على احتجاز التبشيرية الكورية الجنوبية "كيم جونغ أوك" في كوريا الشمالية.وقال وزير التوحيد الوطني "كيم يونغ هو" في بيان أصدره اليوم الجمعة إن 6 مواطنين كوريين جنوبيين، بمن فيهم التبشيرية "كيم" يتم احتجازهم في كوريا الشمالية ضد إرادتهم.وأضاف الوزير "كيم" أن كوريا الشمالية أصدرت عقوبة العمل مدى الحياة ضدهم رغم أنهم ساعدوا المنشقين الكوريين الشماليين في الصين، والذين كانوا يعانون من صعوبات.وأكد أن سيول تدين بشدة تصرفات بيونغ يانغ المتمثلة في استمرار الاحتجاز التعسفي، داعيا كوريا الشمالية إلى إدراك خطورة القضية، والأخذ على محمل الجد تحذير المجتمع الدولي القوي من انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.