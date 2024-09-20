كوريا تصدر أنظمة دفاع صاروخي إلى العراق بقيمة 2.8 مليار دولار

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قالت شركة "إل آي جي نيكسون" الكورية إنها فازت بطلبية لتصدير أنظمة دفاع صاروخي "أرض - جو" متوسط المدى إلى العراق بقيمة 2.8 مليار دولار.وجاء ذلك بعد فوز الشركة الكورية بصفقة مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصدير أنظمة هذه الصواريخ من طراز "تشون كونغ 2"، وهي النسخة الكورية من صواريخ "باتريوت"، والتي تم تطويرها بواسطة شركة "إل آي جي نيكسون". وشارك أيضا في تطويرها شركة "هان هوان سيستمز" التي طورت نظام الرادار الخاص بالأنظمة، وشركة "هان هوا" للفضاء التي تصنع مركبات الإطلاق.وقد تم تصدير أنظمة "تشون كونغ" لأول مرة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 بقيمة 3.5 مليار دولار، ثم وقعت المملكة العربيىة السعودية صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي لشراء 10 وحدات من هذه الأنظمة.وكان وزير الدفاع العراقي قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي، حيث التقى عدد من المسؤولين في شركات الصناعات الدفاعية، بما في ذلك شركة "إل آي جي نيكسون".