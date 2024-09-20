الرئيس التشيكي متفائل بفوز كونسورتيوم كوري بصفقة المحطة النووية

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أعرب رئيس جمهورية التشيك "بيتر بافيل" عن تفاؤله بفوز كونسورتيوم كوري بصفقة لبناء محطة طاقة نووية جديدة في منطقة دوكوفاني.جاء ذلك في محادثات القمة التي عقدت أمس الخميس في براغ بينه وبين الرئيس الكوري "يون صوك يول".وخلال القمة الموسعة التي عقدت أمس، أعرب الرئيس التشيكي "بافيل" عن توقعاته بشأن مشاركة الشركات الكورية في مشروع بناء محطة دوكوفاني للطاقة النووية، قائلا إنه سيبذل جهودا لأن يكون هذا المشروع قاعدة جديدة لتنمية العلاقات بين كوريا الجوبية وجمهورية التشيك.وأشار الرئيس "بافيل" إلى احتمال حصول الشركات الكورية على صفقة لبناء محطة أخرى للطاقة النووية في منطقة تيميلين اعتمادا على مدى نجاح مشروع دوكوفاني.وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع كوريا الجنوبية للتقدم إلى أسواق دولة ثالثة، مشيرا إلى أن كلا من بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا لديها خطط لبناء محطات للطاقة النووية.