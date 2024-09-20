توقعات بقيام كوريا الشمالية باستفزازات واسعة النطاق بعد الانتخابات الأمريكية

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حذرت بعض التحليلات من أن كوريا الشمالية ألمحت إلى احتمال قيامها بشن استفزازات قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر القادم، من خلال كشفها مؤخرا عن منشأة لتخصيب اليورانيوم المكثف.وقال "سيد سايلر" المسؤول السابق عن شؤون كوريا الشمالية في لجنة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في حوار أجراه معه معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية أمس الخميس إن كوريا الشمالية كشفت عن منشأة تخصيب اليورانيوم للأخذ بزمام المبادرة في العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد.وأضاف "سايلر" أن كوريا الشمالية ركزت أولوياتها على توسيع قدراتها النووية جودة وحجما بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الولايات المتحدة في عام 2019، قائلا إنه ليس هناك احتمالا كبيرا للجلوس على طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في المستقبل.