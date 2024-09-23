قادة كواد يدينون سعي كوريا الشمالية للحصول على أسلحة نووية

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أدان قادة مجموعة "كواد"، التي تشمل الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية "المزعزعة للاستقرار" وسعيها للحصول على الأسلحة النووية، وأكدوا التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.وأصدر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ورئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز"، بيانا مشتركا بهذا الشأن يوم السبت بعد قمة الدول الأربع التي عُقدت في مدبنة "ويلمنغتون"، بولاية "ديلاوير" الأمريكية. وفي "إعلان ويلمنغتون"، حث قادة مجموعة "كواد" كوريا الشمالية على أداء جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والامتناع عن ارتكاب المزيد من الاستفزازات، والانخراط في حوار موضوعي.كما أكد القادة التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، ودعوا جميع الدول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن هذه بشكل كامل.وأعربوا أيضا عن مخاوفهم "العميقة" بشأن الدول التي تعزز العلاقات العسكرية مع بيونغ يانغ، قائلين إن ذلك يقوض نظام منع الانتشار العالمي.