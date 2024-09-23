كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك تتفقان على إقامة حوار حول التعاون الاقتصادي

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اتفقت كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك على إطلاق قناة حوارية لمناقشة التعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التي تديرها الدولة في البلدين.ووفقا لوزارة المالية الكورية، توصل الجانبان إلى اتفاق خلال اجتماع بين وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" ونظيره التشيكي "زابينك ستانغورا" في براغ يوم الجمعة.وقد عُقد الاجتماع في أثناء وجود تشيه في أوربا مع الرئيس يون صوك يول في زيارة رسمية لجمهورية التشيك.وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المالي بين وزارتي المالية في البلدين فيما يتعلق بمشروع محطة الطاقة النووية هناك، بعد أن تم اختيار شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية كمقدم عطاء مفضل للمشروع في شهر يوليو الماضي.كما اتفق الجانبان على إنشاء قناة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والمالية، ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعها الافتتاحي في النصف الأول من العام القادم.كما وقعت الوزارتان مذكرة تفاهم لبرنامج مشاركة الابتكار الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعميق التعاون السياسي في أنظمة الطاقة.