كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة نحو كوريا الجنوبية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه بالونات قمامة باتجاه أراضي كوريا الجنوبية.وفي رسالة نصية إلى المراسلين الصحفيين يوم أمس الأحد، صرحت هيئة الأركان المشتركة بأنه من المحتمل أن تتحرك بالونات القمامة من كوريا الشمالية نحو مقاطعة كيونغ كي ومنطقة العاصمة سيول بالنظر إلى الاتجاه الحالي للرياح.ويعد هذا الإطلاق الأخير الثاني والعشرين في حملة بدأتها بيونغ يانغ يوم 28 مايو ردا على المنشورات المناهضة لها التي أرسلتها مجموعات المنشقين في كوريا الجنوبية عبر بالونات.وجاء هذا الإطلاق بعد أربعة أيام من آخر إطلاق مماثل. ووفقا لتحليل السلطات العسكرية، لم يتم العثور على أي مواد خطرة حتى الآن.