كوريا تستعد لإجراء انتخابات تكميلية يوم 16 أكتوبر

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ستشهد كوريا الجنوبية انتخابات تكميلية في منتصف شهر أكتوبر القادم لانتخاب مدير جديد للتعليم في سيول ورؤساء أربعة مناصب عامة إقليمية.وسوف يتم في الانتخابات التكميلية المصغرة المقرر إجراؤها يوم 16 أكتوبر اختيار مدير جديد لإدارة التعليم لمنطقة العاصمة سيول وأربعة رؤساء لمناطق "كوم جونغ" في "بوسان"، و"كانغ هوا" في "إنتشون"، و"يونغ كوانغ" و"جوك صونغ" في مقاطعة جنوب "جولا". ومن المتوقع أن تبذل الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض كل الجهود للفوز بهذه الانتخابات لأنها الأولى من نوعها منذ إطلاق قياداتها الجديدة.وقالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إنها ستقبل طلبات التصويت عن طريق البريد للانتخابات التكميلية في الفترة من الغد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. ويتوجب على أولئك الذين يرغبون في التصويت عن طريق البريد إرسال الطلبات عن طريق البريد أو تقديمها شخصيا إلى مكاتب المدينة أو المناطق ذات الصلة أو مراكز مجتمعهم حتى الساعة 6 من مساء يوم الجمعة.وسوف يُفتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات يوم الخميس ولمدة يومين، وسيُعقد التصويت المبكر لمدة يومين اعتبارا من يوم 11 أكتوبر.