سام سونغ وتي إس إم سي تناقشان بناء مصانع شرائح جديدة في الإمارات

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قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأحد إن شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي" ناقشتا بناء مصانع جديدة كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين تنفيذيين من شركة "تي إس إم سي"، التي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، قد زاروا الإمارات العربية المتحدة مؤخرا لمناقشة بناء مجمع للمصانع.وأضاف التقرير نقلا عن مصادر أخرى أن سام سونغ أرسلت أيضا مبعوثين إلى الإمارات مؤخرا لمناقشة بناء مصنع جديد في غضون السنوات القادمة.ومع ذلك، قالت الصحيفة إن المناقشات في مراحلها المبكرة وقد لا تنجح تلك المشروعات، نظرا لوجود مجموعة العقبات الفنية وغير الفنية التي تواجهها.