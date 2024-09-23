كيبكو تجمد أسعار الكهرباء للربع الرابع

Photo : KBS News

قررت شركة الكهرباء الحكومية في كوريا الجنوبية تجميد أسعار الكهرباء للربع الرابع من هذا العام.وقالت شركة الكهرباء الكورية، "كيبكو"، اليوم الاثنين، إنه بموافقة وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ستحافظ على تكلفة الوقود المعدلة عند المستوى الحالي وهو خمسة وون لكل كيلووات ساعة، للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.ويتم حساب أسعار الكهرباء عن طريق إضافة تكلفة الوقود الأساسية ورسوم البيئة والمناخ ومعدل تعديل تكلفة الوقود. وكان من المفترض أن يتم تحديد تكلفة الوقود المعدلة للربع الرابع عند سالب خمسة وون لتعكس التغيرات في تكاليف الوقود العالمية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. لكن الوزارة أصدرت تعليمات لشركة الكهرباء الكورية بترك الرقم دون تغيير، مستشهدة بالديون الضخمة لشركة الطاقة، والتي بلغت 202.9 تريليون وون في نهاية يونيو.وكان وزير الصناعة الكوري "آن دوك غُن" قد قال في شهر أغسطس الماضي إن الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء بعد انتهاء الصيف.