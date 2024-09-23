كوريا والولايات المتحدة تعقدان الجولة الثامنة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الثامنة من المحادثات بشأن تجديد اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع التي تقسم التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الاثنين، ستجري المفاوضات القادمة بشأن اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في العاضمة سيول في الفترة من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة. وقال مسؤول في الوزارة إن كوريا ستصر على أن حصتها من التكاليف المخصصة لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين وإنشاء بيئة لنشر مستقر للقوات الأمريكية في البلاد، يجب أن تكون عند "مستوى معقول".وقد أجريت الجولة السابقة من المحادثات قبل حوالي شهر، وأصدرت الولايات المتحدة لاحقا بيانا يشير إلى أن الجانبين أحرزا تقدما، وضيّقا خلافاتهما إلى حد ما، لكن هناك بعض القلق بشأن ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية التدابير الخاصة الحالية، التي تحدد مساهمة كوريا بمبلغ 1.18 تريليون وون، أي حوالي 890 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في تكاليف الدفاع، في نهاية العام القادم 2025.