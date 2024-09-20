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السياسية

انعقاد الحولة الثامنة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة

Write: 2024-09-23 12:36:42Update: 2024-09-23 14:24:50

انعقاد الحولة الثامنة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تُعقد الجولة الثامنة من محادثات تجديد الاتفاق الخاص بتقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة  بشأن تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، في العاصمة سيول خلال الفترة من بعد غد الأربعاء الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، وحتى يوم الجمعة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية ستشارك في المحادثات في ظل موقف مفاده أن  تقاسم تكاليف الدفاع الهادف لتهيئة التمركز المستقر للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وتعزيز وضعية الدفاع المشترك بين سيول وواشنطن، يجب أن يتم عند مستوى معقول.
وكانت الجولة السابعة قد عقدت في سيول خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.
وفي بيان صدر في ختام الجولة السابقة، قال الجانبان إنه تم إحراز تقدم جيد، ملمحيْن بذلك إلى أنه تم تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما إلى حد ما.
وقد عقد الجانبان الكوري والأمريكي الجولة الأولى من هذه المحادثات في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الماضي.
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