توقعات بانخفاض تصنيف كوريا السكاني بـ30 مركزا بحلول عام 2072

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من المتوقع أن ينخفض تصنيف كوريا الجنوبية السكاني بـ30 مركزا بسبب التراجع المستمر في عدد السكان، وأن تصل حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد سكان البلاد إلى 47.7%، بحلول عام 2072.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين حول التوقعات السكانية خلال فترة 50 عاما من 2022 وحتى 2072، سيصل عدد السكان في كوريا الجنوبية بحلول عام 2072 إلى 36 مليون نسمة، بعد أن كان 52 مليون نسمة هذا العام.وتوقع التقرير أن يزداد عدد سكان العالم إلى 10.27 مليار نسمة في عام 2072، بعد أن كان 8.16 مليار نسمة هذا العام.كما توقع التقرير أيضا أن ينخفض تصنيف كوريا الجنوبية من حيث عدد السكان إلى المركز الـ59 في عام 2072، بتراجع مقداره 30 مركزا، وأن ينخفض معدل النمو السكاني لكوريا الجنوبية من 0.07% هذا العام إلى سالب 0.82% بحلول عام 2050، وسالب 1.31% بحلول عام 2072.أما معدل النمو السكاني العالمي فمن المتوقع أن يصل إلى 0.43% في عام 2050، و0.13% في عام 2072، بعد أن كان 0.86% هذا العام.ومن المتوقع أن تسجل حصة المسنين في كوريا الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما زيادة من 19% حاليا إلى 47.7% في عام 2072.ومن حيث الترتيب السكاني، فإن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على مستوى العالم في عام 2024 هي الهند بـ1.45 مليار نسمة، بينما تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الـ29.