سيول تحذر من إجراءات صارمة ضد كوريا الشمالية بسبب بالونات القمامة

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حذرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية من اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة إذا واصلت كوريا الشمالية إرسال بالونات محملة بالقمامة نحو الجنوب.وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين إنها ستتخذ إجراءات عسكرية صارمة إذا كانت بالونات القمامة الكورية الشمالية ستشكل أضرارا جسيمة على سلامة الشعب الكوري الجنوبي.وأشارت إلى أن كوريا الشمالية قد أطلقت أكثر من 5500 بالون محملة بالقمامة في 22 مناسبة منذ يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي، ووصفت ذلك بأنه "تصرفات مخزية وتافهة تهدف إلى إثارة الصراع داخل كوريا الجنوبية من خلال التسبب في الإزعاج والقلق".ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لمواصلة جمع البالونات فور هبوطها على الأراضي الكورية الجنوبية، ورفض الدعوات لإسقاطها في الهواء، قائلا إن ذلك قد يعرض السلامة العامة للخطر.وقد أطلقت كوريا الشمالية حوالي 120 بالونا محملة بالقمامة بين مساء السبت وصباح اليوم الاثنين، مما تسبب في تأخير الرحلات الجوية في مطار إنتشون الدولي.