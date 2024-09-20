توقعات بانعقاد محادثات قمة بين سيول وواشنطن وطوكيو في غضون هذا العام

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه من المتوقع انعقاد محادثات قمة بين كوريا والولايات المتحدة واليابان في غضون هذا العام.وصرح مدير مكتب الأمن القومي الكوري "شين وان شيك" في مقابلة مع تلفزيون "يون هاب" اليوم الاثنين بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد في العام الماضي يقضي بعقد محادثات قمة ثلاثية هذا العام، وأن الدول الثلاث تجري حاليا مشاورات بشان موعد القمة، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بعقد القمة الثلاثية في غضون هذا العام.وأعرب "شين" عن اعتقاده بأن الدول الثلاث لديها وجهة نظر مشتركة حول تعزيز التعاون الأمني والتعاون الشامل بينها، مؤكدا أن أي تغيير في الظروف السياسية والقيادة لن يؤثر على ذلك.وقال إن حكومة سيول تنتهج سياسات تهدف إلى إنشاء العلاقات بين الكوريتين لتكون مبنية على مبادئ صادقة، مشددا على أن باب الحوار مفتوح دائما، وأن سيول تظل تتمسك بموقفها الأساسي المتمثل في أنه يمكن تناول أي موضوع في الحوار.وبخصوص احتمال قيام كوريا الشمالية بتجربتها النووية السابعة، قال "شين" إن هناك احتمالا كبيرا بحدوث ذلك، مشيرا إلى أنه قد تقوم بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية قبل أو بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.