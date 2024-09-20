الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Write: 2024-09-23 12:53:35Update: 2024-09-23 14:20:57

وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

غادر العاصمة سيول اليوم الاثنين وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" متوجها إلى مدينة نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفور وصوله، سيجري الوزير الكوري "تشو" اجتماعات مع نظيريه الأمريكي والياباني لمناقشة سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء لقاء بين وزراء خارجة الدول الثلاث منذ شهر فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء تناول القضايا المتعلقة بالتطورات التي تحدث في البرامج النووية الكورية الشمالية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب سبل التعاون المشترك في مواجهة تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية.
وسوف يلقى الوزير "تشو" كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث يؤكد على استعداد الحكومة الكورية الجنوبية في المساهمة في تحقيق السلام والازدهار على مستوى العالم.
كما سيجري "تشو" لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة وممثلي المنظمات الدولية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;