وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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غادر العاصمة سيول اليوم الاثنين وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" متوجها إلى مدينة نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفور وصوله، سيجري الوزير الكوري "تشو" اجتماعات مع نظيريه الأمريكي والياباني لمناقشة سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء لقاء بين وزراء خارجة الدول الثلاث منذ شهر فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء تناول القضايا المتعلقة بالتطورات التي تحدث في البرامج النووية الكورية الشمالية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب سبل التعاون المشترك في مواجهة تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية.وسوف يلقى الوزير "تشو" كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث يؤكد على استعداد الحكومة الكورية الجنوبية في المساهمة في تحقيق السلام والازدهار على مستوى العالم.كما سيجري "تشو" لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة وممثلي المنظمات الدولية.