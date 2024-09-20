1.1 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من سبتمبر

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شهدت قيمة الصادرات الكورية انخفاضا بنسبة بلغت 1.1% في العشرين يوما الأولى من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 35.6 مليار دولار في أول 20 يوما من سبتمبر، لكن متوسط الصادرات اليومية زاد بنسبة 18%، حيث انخفض عدد أيام العمل بمقدار 2.2 يوم، ليصل إلى 13 يوما.وبهذا تكون قيمة الصادرات الكورية قد سجلت زيادة لـ12 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وارتفعت قيمة صادرات كوريا من أشباه الموصلات بنسبة 26.52%، في حين ارتفعت قيمة صادراتها من ملحقات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 75.6%.وبلغت حصة أشباه الموصلات من إجمالي قيمة الصادرات الكورية 21%، بزيادة نسبتها 4.5%.أما صادرات السيارات فسجلت انخفاضا بنسبة 8.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 5%.وبحسب الوجهة، ارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بـ2.7%، وإلى فيتنام بـ1.2%، وإلى تايوان بـ79.8%.كما انخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 34.8 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 800 مليون دولار.