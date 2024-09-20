الرئيس يون يعود للبلاد بعد اختتام زيارته لجمهورية التشيك

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عاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى العاصمة سيول أمس الأحد بعد اختتام زيارته لجمهورية التشيك، والتي استغرقت 4 أيام.وكان في استقباله في المطار وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" ورئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، وزعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "تشو كيونغ هو"، ونائب وزير الخارجية "كيم هونغ كيون"، إلى جانب بعض مساعديه في المكتب الرئاسي.وخلال زيارته للتشيك، أجرى الرئيس "يون" محادثات مع نظيره التشيكي "بيتر فابيل"، ورئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، حيث تم بناء قاعدة أساسية لتحالف محطات الطاقة النووية بين البلدين.وأصدر الجانبان بيانا مشتركا بشأن تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بمناسبة الذكرى العاشرة على إبرام الاتفاقية ذات الصلة، ووقعا 56 مذكرة عمل، منها مذكرات للتعاون في مجالات الصناعات المتطورة والسكك الحديدية السريعة.