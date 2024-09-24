افتتاح مسار دولليه كاملا بطول 4500 كيلومتر

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تم فتح مسار "كوريا دولليه" كاملا، الذي يربط بين السواحل الثلاثة المحيطة بالجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية والحدود بين الكوريتين إلى الشمال.وأقيم احتفال بمناسبة افتتاح المسار كاملا، الذي يمتد على مسافة أربعة آلاف و500 كيلومتر، أمس الاثنين في مرصد التوحيد في "كو صونغ" بمقاطعة "كانغ وان".وكان هذا المشروع قد بدأ في عام 2009، وتم الانتهاء من المسارات على طول الساحل الشرقي في عام 2016، والساحل الجنوبي في عام 2020، والساحل الغربي في عام 2022، قبل الانتهاء من القسم الأخير على طول المنطقة منزوعة السلاح هذا العام.وحددت وزارة السياحة الكورية "فترة سفر منخفضة الكربون" حتى يوم 13 أكتوبر، ودعت الناس للسفر على الطريق سيرا على الأقدام أو بالدراجات.وقالت الوزارة إنها تنوي تعزيز موارد السياحة الإقليمية المختلفة التي تربط مسار "كوريا دولليه" بالمحتويات السياحية القريبة.