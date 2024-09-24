توقعات بتأخر موسم سقوط أوراق الشجر بسبب موجة الحر الأخيرة

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من المتوقع أن يصل موسم سقوط أوراق الشجر في كوريا إلى ذروته في وقت متأخر عن المعتاد، بسبب موجة الحر الطويلة هذا العام.وأعلنت هيئة الغابات الكورية أمس الاثنين أنه من المتوقع أن يصل موسم سقوط أوراق الشجر في جبل سوراك في مقاطعة كانغ وان إلى ذروته في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر، وفي حديقة كوريا الوطنية للأشجار فيما بين 25 إلى 30 أكتوبر، وفي جبل "جو وانغ" من 16 إلى 24 أكتوبر، وفي جبل "جيري" من 21 إلى 25 أكتوبر، وفي جبل "هاللا" من 26 أكتوبر إلى 6 نوفمبر.وقالت هيئة الغابات الكورية إنه على الرغم من وجود اختلافات إقليمية، فإن موسم سقوط أوراق الشجر سيكون متأخرا عن العام الماضي، وعلى وجه الخصوص، فإن موسم ذروة سقوط أوراق الشجر لأشجار البلوط المنغولية سيكون متأخرا بحوالي خمسة أيام عن المتوسط المسجل خلال العامين الماضيين.وأضافت أن السبب الرئيسي لهذا التأخير هو أن متوسط درجة الحرارة من يونيو إلى أغسطس ارتفع بحوالي 1.3 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.وتنشر هيئة الغابات الكورية خريطة توقعاتها لسقوط أوراق الشجر في الخريف بناء على البيانات الموسمية التي تم رصدها في 112 موقعا في جميع أنحاء البلاد.