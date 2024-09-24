لجنة برلمانية تمرر مشروع قانون لتشديد عقوبات الجرائم الجنسية الرقمية

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أقرت لجنة المساواة بين الجنسين والأسرة في البرلمان الكوري أمس الاثنين مشروع قانون منقح يسعى إلى تعزيز مستوى العقوبات ضد الجرائم الجنسية الرقمية باستخدام تقنية التزييف العميق.ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى إجراء تعديلات على قانون حماية الأطفال والشباب من الجرائم الجنسية، إلى إنشاء سياسة عقابية جديدة لأفعال التهديد أو إجبار الأطفال والشباب على استخدام مواد جنسية صريحة، بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد على مثل هذه الأفعال.وبموجب مشروع القانون المنقح، يمكن أن يواجه من يرتكب أفعال ترهيب الأطفال أو الشباب باستخدام مواد جنسية صريحة ما يصل إلى ثلاثة أعوام في السجن، أي بعامين أطول من القوانين الحالية.ويمكن فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمسة أعوام على من يرتكب فعل إكراه القاصرين بمثل هذه المواد، أي أكثر بعامين من القوانين الحالية.كما أقرت اللجنة مشروع قانون معدل ينص على أن من واجب الدولة حذف مقاطع الفيديو غير القانونية ومساعدة ضحايا الجرائم الجنسية على العودة إلى الحياة الطبيعية.