واشنطن تحظر السيارات ذات التكنولوجيا الصينية والروسية بسبب المخاطر الأمنية

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تخطط الولايات المتحدة لحظر بيع أو استيراد المركبات الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الصينية أو الروسية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وفي إعلان صدر أمس الاثنين، اقترحت وزارة التجارة الأمريكية قواعد جديدة من شأنها أن تحظر استيراد وبيع أجهزة أو برامج نظام اتصال المركبات "في سي إس" أو نظام القيادة الآلية "إيه دي إس" المصنعة من قبل الشركات التي لديها صلة بالصين أو روسيا.وسوف تدخل قاعدة حظر البرامج حيز التنفيذ في عام 2027، بينما ستدخل قاعدة حظر الأجهزة حيز التنفيذ في عام 2030.وقالت الوزارة إن القواعد المقترحة ستحظر أيضا دمج تلك التقنيات من الصين وروسيا في المركبات المصنعة داخل الولايات المتحدة.وأوضحت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" أنه في حالة متطرفة، يمكن لعدو أجنبي إغلاق أو السيطرة على جميع مركباته العاملة في الولايات المتحدة في نفس الوقت، مما سيتسبب في وقوع حوادث وإغلاق الطرق.وتستخدم العديد من شركات صناعة السيارات أجزاء سيارات مستوردة من الصين.ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد الجديدة على شركات صناعة السيارات الأجنبية المصدرة إلى الولايات المتحدة.