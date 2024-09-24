مقتل 492 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية على لبنان

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شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان شملت المئات من الغارات الجوية، أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أمس إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، ضربت حوالي 650 غارة جوية إسرائيلية أكثر من 1100 منشأة تابعة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" أمس الاثنين إن قواته دمرت عشرات الآلاف من صواريخ حزب الله.ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية قتلت 492 شخصا، من بينهم 35 طفلا، وأصابت حوالي 1600 شخص في جنوب لبنان وفي وادي البقاع في شرق لبنان. وأضاف وزير الصحة اللبناني "فراس الأبيض" أن آلاف الأشخاص فروا من المناطق التي تعرضت للهجمات.ووصفت وكالة "أسوشيتد برس" يوم أمس الاثنين بأنه كان "أكثر أيام الصراع دموية منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله".