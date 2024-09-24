كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تتفق على العمل لعقد قمة خلال هذا العام

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قرر وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مواصلة تعاونهم الثلاثي الوثيق بغض النظر عن التغييرات القادمة في قيادة الولايات المتحدة واليابان.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، التقى الوزير "تشو تيه يول" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين" ونظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين، حيث أكدوا التزامهم بالتعاون الأمني.وقال الوزراء الثلاثة إنهم سيعملون على عقد قمة بين قادة دولهم خلال هذا العام، وإنشاء أمانة مخصصة للتعاون الثلاثي، لكنهم لم يوضحوا تفاصيل هذه الخطط. كما أعرب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان عن قلقهم بشأن التهديدات من قبل كوريا الشمالية التي تكثف تعاونها العسكري مع روسيا، والتي كشفت مؤخرا عن صور لمنشأة لتخصيب اليورانيوم ومركبة إطلاق ناقلة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات.واتفق الوزراء الثلاثة على التعاون الوثيق لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، وأكدوا التزام بلدانهم "بالرد الصارم" على استفزازات كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة أن الوزير "تشو" قدم الشكر إلى واشنطن وطوكيو على التعبير عن دعمهما لـ"مبدأ التوحيد" الذي أعلنه الرئيس "يون صوك يول" خلال تصريحاته بمناسبة عيد الاستقلال يوم 15 أغسطس.