انخفاض أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر أغسطس

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الصناعية، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات انخفض بنسبة 0.1% في شهر أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 119.41 نقطة. وانخفض المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، لأول مرة في سبعة أشهر في شهر يونيو، قبل أن يرتفع مرة أخرى في يوليو.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% ليسجل زيادات على أساس سنوي للشهر الثالث عشر على التوالي.وكان اهذا لانخفاض مدفوعا بانخفاض بنسبة 0.8% في أسعار السلع الصناعية، على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك بنسبة 5.3% في أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق.وارتفعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.2% الشهر الماضي.