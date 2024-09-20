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الاقتصادية

دخول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حيز التنفيذ في أكتوبر

Write: 2024-09-24 14:44:16Update: 2024-09-24 14:50:54

دخول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حيز التنفيذ في أكتوبر

Photo : YONHAP News

ستدخل  اتفاقيتان  حول  "الاقتصاد  النظيف والعادل"،  وهما  ضمن  محاور  الإطار الاقتصادي  لمنطقة  المحيطين الهندي  والهادئ،  حيز  التنفيذ  بدءا  من  شهر  أكتوبر  القادم. يشار  إلى  أن  هذا  الإطار هو  منظمة  للتعاون متعددة  الأطراف  أطلقتها الولايات  المتحدة  في  مواجهة  الصين. 
وقالت  وزارة  الصناعة والتجارة  والطاقة  الكورية الجنوبية  إن  وزراء  الدول  الأعضاء في  هذا  الإطار أعربوا  خلال  اجتماعهم اليوم  عبر  الفيديو عن  الترحيب  بدخول  الاتفاقيتين  حيز  التنفيذ  يومي  11  و12  من  شهر  أكتوبر  القادم.
وقد  تم  إطلاق  الإطار  في  شهر  مايو  من  عام  2022  تحت  قيادة  إدارة  الرئيس  الأمريكي "جو  بايدن"  التي  تسعى  إلى  كبح  جماح  نفوذ  الصين  في  المنطقة وإقامة  نظام  اقتصادي وتجاري  مرتبط  بالولايات المتحدة،  ويشارك  فيه  14  دولة،  هي:  الولايات المتحدة  وكوريا  الجنوبية واليابان  وأستراليا  والهند وتايلاند  وماليزيا  وإندونيسيا وفيتنام  والفلبين  وسنغافوره وبروناي  ونيوزيلندا  وفيجي. وينقسم  الإطار  إلى  4  اتفاقيات، هي:  التجارة،  وسلاسل التوريد،  والاقتصاد  النظيف، والاقتصاد  العادل.  وتتضمن اتفاقية  الاقتصاد  النظيف أحكاما  للدول  المشاركة لتعزيز  التعاون  في  مجالات  التكنولوجيا والقواعد  والمعايير  في  جميع  مراحل  صناعة  الطاقة، بدءا  من  عملية  إنتاج  الطاقة، بما  في  ذلك  مصادر  الطاقة النظيفة،  إلى  تكنولوجيا تقليل  الكربون  وسوق  تجارة  الكربون. 
وتعهدت  الدول  المشاركة بضخ  استثمارات  جديدة  بقيمة  155  مليار  دولار  بحلول  عام  2030  في  مجالات  تشمل  الطاقة  المتجددة.
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