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الرياضة

المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 19 سنة يفوز على نظيره الكويتي

Write: 2024-09-24 14:44:38Update: 2024-09-24 14:51:17

المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 19 سنة يفوز على نظيره الكويتي

Photo : YONHAP News

فاز  المنتخب  الكوري الجنوبي  لكرة  القدم  تحت  19  سنة  بقيادة المدرب  "لي  تشانغ  وان"  على  نظيره  الكويتي بثلاثة  أهداف  مقابل  لا  شيء  في  أول  مباراة  له  ضمن  تصفيات بطولة  كأس  آسيا  تحت  20  سنة  لعام  2025. 
جاء  ذلك  في  المباراة  الأولى من  المجموعة  الثالثة ضمن  التصفيات  الآسيوية، والتي  أقيمت  أمس  في  استاد  عبد  الله  الخليفة  في  الكويت.
وتعد  هذه  البطولة مرحلة  تمهيدية  للتأهل إلى  نهائيات  كأس  آسيا  تحت  20  سنة  لعام  2025  المقرر  إقامتها في  شهر  فبراير من  العام  القادم في  الصين.
وسوف  تتأهل  المنتخبات المصنفة  من  الأول  إلى  الرابع في  بطولة  كأس  آسيا  تحت  20  سنة،  والتي  يشارك  فيها  16  منتخبا،  إلى  نهائيات  كأس  العالم  تحت  20  سنة  لعام  2025. 
وقد  تمكن  المنتخب الكوري  من  السيطرة على  المباراة  منذ  بداية  الشوط  الأول،  حيث  واصل  هجماته حتى  أحرز  هدفين  في  الوقت  الإضافي  من  الشوط  الأول، ثم  أحرز  هدفه  الثالث  في  الشوط  الثاني. 
وتتنافس  كوريا  الجنوبية مع  الكويت  وجزر  ماريانا  الشمالية والإمارات  العربية  المتحدة ولبنان  في  دور  المجموعات.  ويتم  تقسيم  هذه  الجولة  التمهيدية، التي  يشارك  فيها  45  فريقا، إلى  5  مجموعات من  4  فرق،  و5  مجموعات من  5  فرق.  وسوف  يتأهل  16  منتخبا، بما  في  ذلك  المنتخبات  العشرة التي  احتلت  المركز الأول  في  كل  مجموعة،  والمنتخبات الخمسة  الأفضل  أداء  في  المركز الثاني،  والصين،  الدولة المضيفة،  للنهائيات.
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