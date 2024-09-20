المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 19 سنة يفوز على نظيره الكويتي

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم تحت 19 سنة بقيادة المدرب "لي تشانغ وان" على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أول مباراة له ضمن تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة لعام 2025.جاء ذلك في المباراة الأولى من المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية، والتي أقيمت أمس في استاد عبد الله الخليفة في الكويت.وتعد هذه البطولة مرحلة تمهيدية للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة لعام 2025 المقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم في الصين.وسوف تتأهل المنتخبات المصنفة من الأول إلى الرابع في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة لعام 2025.وقد تمكن المنتخب الكوري من السيطرة على المباراة منذ بداية الشوط الأول، حيث واصل هجماته حتى أحرز هدفين في الوقت الإضافي من الشوط الأول، ثم أحرز هدفه الثالث في الشوط الثاني.وتتنافس كوريا الجنوبية مع الكويت وجزر ماريانا الشمالية والإمارات العربية المتحدة ولبنان في دور المجموعات. ويتم تقسيم هذه الجولة التمهيدية، التي يشارك فيها 45 فريقا، إلى 5 مجموعات من 4 فرق، و5 مجموعات من 5 فرق. وسوف يتأهل 16 منتخبا، بما في ذلك المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الأول في كل مجموعة، والمنتخبات الخمسة الأفضل أداء في المركز الثاني، والصين، الدولة المضيفة، للنهائيات.