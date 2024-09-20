خبير يربط كشف كوريا الشمالية لمرافق تصنيع اليورانيوم بالانتخابات الأمريكية

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ربط "فيكتور تشا" كبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين كشف النظام الكوري الشمالي عن مرافق تصنيع اليورانيوم عالي التخصيب، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.جاء ذلك في برنامج بثه المركز أمس، حيث قال "تشا" إن بيونغ يانغ تكون أكثر عدائية في فترات الانتخابات الأمريكية سواءٌ كانت انتخابات نصفية أم رئاسية.ووصف كشفها عن مرافق تصنيع اليورانيوم عالي التخصيب بأنه "من الأمور النادرة للغاية"، وأنه أيضا "تصرف جريء". وأشار إلى أن العديد من الخبراء يتوقعون أن ترتكب كوريا الشمالية استفزازا مفاجئا خلال شهر أكتوبر القادم من أجل إظهار قوتها وجذب الاهتمام لها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأوضح أن كوريا الشمالية تعطي اهتماما كبيرا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية تجاهها ستختلف اعتمادا على الرئيس الذي سيتم انتخابه.وفيما يتعلق بالتقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قال إن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي القوي لم يدفع كوريا الشمالية نحو أحضان روسيا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ظلت تعمل على تحسين العلاقات مع روسيا، وكانت على علم بما يمكنها تقديمه إلى روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.