توقعات بخروج أموال من كوريا مع استمرار اتجاه تخفيض سعر الفائدة الأمريكية

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قال البنك المركزي الكوري إنه إذا استمر اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة، فقد تخرج بعض الأموال من كوريا نتيجة لتخفيض ما يسمى بـ"التجارة بالين".يذكر أن عبارة "التجارة بالين" تشير إلى استراتيجية للاستثمار في الأصول الخارجية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول مرتفعة أسعار الفائدة من خلال استئجار الأموال من اليابان منخفضة أسعار الفائدة. ونظرا لأن تاريخ مثل هذه التجارة طويل، فإذا خرجت هذه الأموال من قطاع معين، قد يؤدي الأمر إلى تدهور السوق المالية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم بعنوان "التغيرات الأخيرة في فوائد التجارة بالين وتقدير حجم تصفيتها المحتمل"، بلغ إجمالي الأموال المتبقية من التجارة بالين 506 تريليونا و600 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 3 تريليونات و400 مليار دولار.وقال التقرير إن حوالي 6.5% من إجمالي أموال التجارة بالين، أي ما يساوي 32 تريليونا و700 مليار ين، أو 200 مليار دولار، من الأموال عالية احتمال التصفية.وقال الباحثون الذين أعدوا التقرير إنه على الرغم من أن تدفق صناديق التجارة بالين ليس هو المحرك الرئيسي للدورة المالية العالمية، إلا أنه يمكن أن يكون بمثابة عامل يضخم تقلباتها، لذلك من الضروري مراقبة تأثير الين عن كثب.