تقلص عجز الحساب العام في كوريا بمقدار 12 تريليون وون خلال عام 2023

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انكمش عجز الحساب العام لكوريا الجنوبية بأكثر من 12 تريليون وون، أي حوالي تسعة مليارات دولار أمريكي، إلى حوالي 46 تريليون وون، في عام 2023 مقارنة بالعام الأسبق.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء، وصل حجم هذا العجز إلى 46.4 تريليون وون العام الماضي، بانخفاض 12.3 تريليون وون على أساس سنوي.واستمر العجز في القطاع العام للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وسط تدهور الظروف الاقتصادية في الداخل والخارج.وبينما انخفض إجمالي الدخل بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 1.106 كوادريليون وون، انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2% إلى ألف و153 كوادريليون وون، مما يعكس انخفاضا في إعانات ونفقات فيروس كورونا من قبل الشركات العامة.وفي غضون ذلك، ارتفع عجز الحساب العام، للحكومة المركزية والحكومات المحلية جميعا، من 200 مليار وون في عام 2022 إلى 17 تريليون وون في عام 2023.وشهدت الحكومات البلدية انخفاضا في إجمالي دخلها من فائض قدره 37.1 تريليون وون إلى عجز قدره 300 مليار وون.