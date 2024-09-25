إطلاق مؤشر كوريا للقيمة الصاعدة

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سيتم إطلاق مؤشر تم تطويره لمعالجة انخفاض قيمة الشركات المحلية في سوق الأوراق المالية، والذي يُشار إليه غالبا باسم "خصم كوريا"، يوم الاثنين القادم.وأعلنت البورصة الكورية أمس الثلاثاء تفاصيل حول "مؤشر كوريا للقيمة الصاعدة"، حيث قالت إن المؤشر المتصور سيتكون من 100 شركة مدرجة ضمن أفضل 400 شركة من حيث القيمة السوقية في مؤشر البورصة الرئيسي ومؤشر كوسداك، ولديها قيمة سوقية لا تقل عن 500 مليار وون، أي 374.2 مليون دولار.ويجب أن تفي هذه الشركات أيضا بشروط مختلفة، بما في ذلك الربحية، وتقييم السوق، وكفاءة رأس المال، وتمثيل السوق.وأضافت البورصة أن العقود الآجلة للمؤشرات وصناديق التداول المتداولة التي تتبع المؤشر الجديد سيتم إدراجها في نوفمبر.