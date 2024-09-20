الرئيس يون يعقد اجتماع عشاء مع قادة الحزب الحاكم

Photo : KBS News

استضاف الرئيس "يون صوك يول" اجتماع عشاء مع القيادات المنتخبة حديثا في حزب قوة الشعب الحاكم، أمس الثلاثاء.وكان هذا الاجتماع بين الجانبين هو الثاني بعد اجتماعهما الأول الذي عقد بعد وقت قصير من مؤتمر الحزب في أواخر يوليو، وتحدث الرئيس خلاله عن نتائج زيارته الأخيرة إلى جمهورية التشيك، بينما نقل نواب حزب قوة الشعب مشاعر الجمهور من عطلة تشوسوك وقدموا اقتراحات للحكومة.وناقش الاجتماع الأوضاع قبل إجراء التفتيش البرلماني على المكاتب الحكومية ونظام الطاقة النووية. ومع ذلك، لم تكن هناك مناقشات حول القضايا الحساسة مثل الخلافات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي" والأزمة الطبية المطولة، والتي يبدو أنها تسببت في صراعات بين الحكومة والحزب الحاكم.ولم يعقد أيضا اجتماع فردي بين زعيم حزب قوة الشعب "هان دونغ هون" والرئيس على الرغم من أن "هان" كان قد طلب ذلك.وبعد اجتماع العشاء، طلب "هان" من المكتب الرئاسي مرة أخرى ترتيب اجتماع فردي مع الرئيس "يون" لمناقشة القضايا المعلقة.