لجنة تابعة للنيابة العامة توصي باتهام قس أمريكي كوري لإهدائه حقيبة السيدة الأولى

Photo : KBS News

أوصت لجنة مراجعة التحقيقات التابعة للنيابة العامة بتوجيه اتهام إلى قس أمريكي كوري لإهدائه حقيبة فاخرة وأشياء أخرى باهظة الثمن للسيدة الأولى "كيم كون هي".وأقرت اللجنة المستقلة توصية الاتهام إلى القس "تشيه جيه يونغ" بتهمة انتهاك قانون مكافحة الفساد، في قرار صدر بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بعد مداولات استمرت أكثر من ثماني ساعات من الساعة 2 من مساء أمس الثلاثاء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت لجنة المراجعة توصية بعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى لقبول حقيبة فاخرة من "تشيه".وأوصت اللجنة بعدم توجيه الاتهام إلى "تشيه" بثلاث تهم أخرى تتعلق بالتشهير والتعدي وعرقلة الواجبات الرسمية.وقد أهدى القس "تشيه" حقيبة من نوع "ديور" بقيمة ثلاثة ملايين وون، وهدايا أخرى باهظة الثمن إلى السيدة "كيم" في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2022، بعد أربعة أشهر من تولي الرئيس "يون صوك يول" منصبه.ومن المتوقع أن تؤدي القرارات المتضاربة التي اتخذتها اللجنة بشأن السيدة الأولى و"تشيه" إلى وضع النيابة العامة في موقف حرج، حيث كانت تخطط لإنهاء القضية دون توجيه اتهامات لكليهما.