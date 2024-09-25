كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالاستفزاز السياسي بقمة كواد

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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالانخراط في استفزاز سياسي من خلال استضافة قمة المجموعة الرباعية، "كواد"، التي تضم كلا من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ إن "كواد" هي نتاج عقلية الحرب الباردة للولايات المتحدة وسياساتها المتمثلة في المواجهة بين الكتل.وأضاف المتحدث أن "كواد" ليست سوى أداة سياسية ودبلوماسية لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة للهيمنة أحادية القطب. وأضاف المتحدث أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تروج ظاهريا للتعاون مع أعضاء المجموعة الآخرين لإخفاء طبيعة المواجهة لكواد، إلا أن هذه المجموعة تستهدف إنشاء "نظام قائم على القواعد" بقيادة الولايات المتحدة، والتي حولت كواد فعليا إلى "منظمة سياسة بحرية" دولية باسم "حرية الملاحة".ويقول المراقبون إن هذه الانتقادات موجهة إلى البيان المشترك الصادر عن قادة كواد، الذي أعلنوا فيه عن خطط لإطلاق أول مهمة مراقبة بحرية على الإطلاق العام القادم لتعزيز السلامة البحرية. وفي البيان المشترك الصادر بعد القمة التي عقدت في "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" الأمريكية، أدان قادة كواد أيضا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وبرنامجها النووي، وأكدوا التزامهم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.