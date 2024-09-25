تدهور معنويات المستهلكين في كوريا خلال سبتمبر للشهر الثاني

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تدهورت معنويات المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر معنويات المستهلك المركب قد سجل 100 نقطة في سبتمبر، بانخفاض 0.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.ويعد هذا أقل مستوى للمؤشر منذ شهر مايو الماضي، عندما بلغ 98.4 نقطةة. وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وأرجع البنك المركزي الكوري السبب في انخفاض معنويات المستهلكين إلى المخاوف بشأن التعافي المتأخر في الطلب المحلي، على الرغم من تباطؤ التضخم.وارتفع مؤشر معنويات المستهلكين لأسعار المساكن بنقطة واحدة، ليصل إلى 119 نقطة في سبتمبر، بعد أن ارتفع لمدة أربعة أشهر متتالية.وانخفضت توقعات التضخم للعام القادم بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.9%.