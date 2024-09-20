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الاقتصادية

عدد المواليد الجدد في كوريا خلال شهر يوليو يتجاوز 20 ألفا لأول مرة

Write: 2024-09-25 12:11:34Update: 2024-09-25 13:55:55

عدد المواليد الجدد في كوريا خلال شهر يوليو يتجاوز 20 ألفا لأول مرة

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد المواليد الجدد بلغ 20 ألفا و601 في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبهذا يكون عدد المواليد الجدد قد سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 على أساس أشهر يوليو.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المواليد الجدد مستوى 20 ألفا منذ أن تم تسجيل 21 ألفا و442 في شهر يناير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الزواج بلغ 18 ألفا و811 في يوليو، بزيادة نسبتها 32.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يناير من عام 1996.
وبلغ عدد الوفيات 28 ألفا و240 حالة وفاة في يوليو، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان بـ68 ألفا و100 نسمة في أول 7 أشهر من هذا العام، مسجلا بذلك انخفاضا لـ57 شهرا متتالية منذ شهر نوفمبر من عام 2019.
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