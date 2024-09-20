كوريا الشمالية تنتقد وجود غواصة نووية أمريكية في ميناء بوسان الكوري الجنوبي

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هددت كوريا الشمالية بتعزيز قدراتها على الردع في الحرب النووية بلا حدود، احتجاجا على دخول الغواصة الأمريكية "فيرمونت" التي تعمل الطاقة النووية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي.وقد وصلت الغواصة "فيرمونت يو إس إس" الأمريكية إلى قاعدة بحرية في بوسان أول من أمس الاثنين للتزود بالوقود وإتاحة بعض الوقت لراحة أفراد الطاقم.وشددت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيان أصدرته أمس الثلاثاء على ضرورة تعزيز القدرة على الردع في الحرب النووية بلا حدود، مشيرة إلى أن الأمن الوطني لكوريا الشمالية يتعرض لتهديدات الولايات المتحدة النووية.وهددت "كيم" بأن تواصل كوريا الشمالية التأكيد على أن جميع الموانئ والقواعد العسكرية في كوريا الجنوبية ليست أماكن آمنة.