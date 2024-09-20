كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على حالة الاستعداد على مدار الساعة

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قال السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" إن سيول وواشنطن ستحافظان على حالة الاستعداد على مدار الساعة تحسبا لأي استفزازات من قبل كوريا الشمالية.وأدلى السفير الكوري "تشو" بهذه التصريحات للصحفيين الكوريين في واشنطن أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى احتمال أن تنخرط كوريا الشمالية في استفزازات خطيرة في الوقت الذي سيتم فيه تغيير القيادة في الولايات المتحدة.وأضاف "تشو" أن تحركات كوريا الشمالية الأخيرة تثير القلق، في إشارة إلى الكشف عن منشأة لتخصيب اليورانيوم المكثف ومركبة ضخمة لإطلاق الصواريخ.وتعليقا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب السفير الكوري عن توقعاته باستمرار السباق المتقارب بين المرشحيْن الرئاسييْن لفترة، ما لم تظهر متغيرات غير متوقعة.وقال إنه قد زار ولايات ميتشيغان وأريزونا وتكساس خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري، بصحبة السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "فيليب غولدبرغ"، موضحا أن المشاورات بين البلدين جارية حاليا لضمان استمرار المناقشات رفيعة المستوى قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأكد السفير "تشو" أيضا على أنه سيستمر في بذل الجهود الهادفة لعقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في غضون هذا العام.