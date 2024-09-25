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الاقتصادية

الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية يسجل فائضا في النصف الأول من العام

Write: 2024-09-25 15:58:41

الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية يسجل فائضا في النصف الأول من العام

Photo : YONHAP News

قال البنك المركزي الكوري إن الميزان التجاري لحقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية قد سجل فائضا بقيمة 140 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وذلك بعد أن تم تسجيل عجز بقيمة 190 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك السبب في تسجيل هذا الفائض في الميزان التجاري لحقوق الملكية الفكرية إلى تمتع كوريا بزيادة في القوة التنافسية الدولية نتيجة لزيادة التنوع في صناعة المحتويات، بما في ذلك ألعاب الكمبيوتر، والموسيقى، والفيديوهات، والويبتون، وجهود كوريا لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وحسب المناطق، شهد الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية فائضا مع الصين وفيتنام واليابان، فيما سجل عجزا مع بريطانيا والولايات المتحدة.
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